Počelo glasanje za Ol-star, podržimo Vučevića

NBA liga je objavila da je izbor igrača za Ol-star meč u Šarlotu zvanično otvoren, a to znači da možete podržati crnogorskog košarkaša Nikolu Vučevića koji ove sezone ima realne šansu da bude među 12 odabranih.

Centar kluba sa Floride igra odlično, glavno je oružje ekipe, pošto u prosjeku po utakmici bilježi 20,1 poen, 11,8 skokova i 3,6 asistencija.

Glasovi navijača nosiće 50 odsto važnosti, a glasovi medija i košarkaša po 25 odsto.

#NBAAllStar 2019 Voting presented by @Google is officially underway.

Vote daily on https://t.co/Pqxh2EPubW, the NBA App, with the Google Assistant or by searching for your favorite player or team on Google!

Vote now! https://t.co/9hxmEbfgEs pic.twitter.com/sI94ICOT1J

— NBA (@NBA) December 25, 2018