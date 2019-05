Poništenjem finalne serije vratio bi se legitimitet ABA ligi

Informacija da nijedan srpski klub nije prisustvovao neformalnom sastanku ABA ligaša u Zagrebu na inicijativu Budućnost Volija u srijedu, koju su prije dva dana plasirali srpski mediji, nije tačna, saznaje Pobjeda.

Prema saznanjima iz Zagreba, sastanku je ipak prisustvovao predstavnik Mega Bemaxa. Iz beogradskog Partizana su prvobitno iskazali spremnost da budu na okupljanju, ali je uprava bivšeg prvaka Evrope trpjela veliki pritisak srpske javnosti, po nekim spekulacijama i državnih zvaničnika svoje zemlje, da ne pošalje predstavnika u Zagreb.

Umjesto toga, “crno-bijeli” su se u srijedu oglasili saopštenjem, u kojem su istakli zabrinutost za budućnost ABA, zbog svih sukoba koji su pratili finalnu seriju u aprilu.

A suština okupljanja u Zagrebu bila je upravo to da video-materijal i zvanični zapisnici sa mečeva finala, koje je predstavila Budućnost Voli, ukažu na brojne i skandalozne neregularnosti koje su pratile utakmice, prije svega peti meč finala u Beogradu. Predstavnici prisutnih klubova nijesu zabrinuti samo zbog kompletne slike koja je poslata košarkaškoj Evropi sa finalne serije ABA. Izrazili su jasnu bojazan da je ovakva finalna serija ugrozila legitimitet i pravni okvir koji je neophodan za dalje funkcionisanje takmičenja.

Stav je Budućnost Volija, koji će podgorički klub iznijeti na skupštini ABA 24. maja u Banjaluci, da je jedan od koraka potrebnih da se ligi vrati legitimitet poništenje finalne serije sezone za nama. Takođe, podgorički klub insistira na tome da čelnici ABA lige nijesu postupili u skladu sa nadležnostima uoči petog meča finala u Beogradu, a da je u datim okolnostima, nakon incidenata i napada kojima su bili izloženi igrači i zvaničnici “plavih”, jedina ispravna odluka morala biti pražnjenje dvorane i odlaganje duela.

Prema našim saznanjima iz krugova bliskih Mornaru, predstavnici barskog kluba bili su spremni da dođu na sastanak u Zagrebu, ali su ih u tome spriječile privatne obaveze.

“Uprava Mornara dijeli zabrinutost za budućnost takmičenja, u svjetlu sukoba koji su pratili finalnu seriju. Klub će na skupštini ABA lige izraziti jasan stav po ovom pitanju” kazao je izvor Pobjede.

Zbog obaveza u SAD, sastanku nije mogao da prisustvuje predsjednik Igokee Igor Dodik.

Zbog osjetljivosti situacije, kao i zbog toga što cijela problematika ima pravni karakter, nijedan od klubova za sada nije spreman da javno istupi i iznese jasan stav po ovim pitanjima. Ono što budu imali da kažu reći će na skupštini ABA 24. maja.

Ono što je sada sigurno, je da je većina klubova, koji su i vlasnici takmičenja, za to da se usaglasi jasan pravilnik kojim će se preduprijediti isti ili slični incidenti koji su pratili ABA finale za nama.

Od toga, u kojim situacijama mora doći do pražnjenja dijela ili cijele dvorane, ili do odlaganja utakmica do oštrijih sankcija za propuste za organizaciji, bili namjerni ili ne. Jasno je nakon sastanka u Zagrebu velika većina ABA ligaša ima najbolje namjere i razmišlja prije svega o budućnosti. U fokusu je pravni okvir, koji će obezbijediti dugoročnu stabilnost i napredak takmičenja, pogotovo imajući u vidu da se radi o sredinama u kojima je košarka “više od sporta” gdje neki mečeve prate jake navijačke strasti i rivalstva.

Samo jasan pravni okvir obezbjeđuje da ABA spektakl ostane u okvirima vrhunske košarke, gdje isključivo i pripada. Reakcije srpskih medija, spekulisanje o navodnom “fijasku sastanka u Zagrebu” u srijedu i plasirane spekulacije danima uoči okupljanja klubova, sa adresa koje su se u godinama za nama utrkivale da opravdaju javna istupanja i poteze predsjednika Crvene zvezde Nebojše Čovića, su postavile diskurs da interes srpske košarke nije prisustvo na sastanku u Zagrebu. Takav stav je u najmanju ruku problematičan, jer se u Zagrebu nije radilo o bilo čemu drugom, osim brizi za budućnost ABA i traženju modaliteta da se takmičenje postavi na čvrste noge u budućnosti.

Pravna i organizovana ABA liga je jedini i isključivi interes košarke u regionu, u Crnoj Gori, Srbiji, ili u bilo kojoj od zemalja ABA konstituenata. Svako ko u regionalnoj javnosti tu vidi prostor za prepucavanja van okvira košarke nije dobronamjeran ni prema ABA, ni prema košarci u cjelini.