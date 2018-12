Popović junak Lovćena, važna pobjeda Sutjeske

Crnogorski predstavnici u Drugoj ABA ligi Lovćen i Sutjeska, upisali su pobjede u 11. kolu.

Poslije velike drame, Lovćen je slavio na parketu Dinamika 88:87.

Bili su Cetinjani pred porazom, ali su dobili posljednju četvrtinu 29:13, za konačni trijumf u Beogradu.

THE END: Miloš Popović wins the game for @KkLovcen against @KKDynamicBG by scoring the key 2-pointer on 6 seconds before the end! #ABALiga2 pic.twitter.com/w80vrWGb25

