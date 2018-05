Real skinuo krunu Željku Obradoviću

Košarkaši Reala osvojili su 10. titulu prvaka Evrope u klupskoj istoriji.

Madriđani su u finalu završnog turnira Evrolige u Beogradu savladali do večeras zvaničnog šampiona Fenerbahče 85:80.

La Decima!

For the 10th time @RMBaloncesto is the CHAMPION of Europe!#F4GLORY pic.twitter.com/qRtbBnJw2N

— EuroLeague (@EuroLeague) May 20, 2018