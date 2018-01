Sjajni Mornar osvojio Zadar

Košarkaši Mornara pobijedili su u gostima Zadar 93:77 u 17. kolu ABA lige.

San o plej ofu živi u redovima Mornara. Još jedno fenomenalno šutersko veče omogućilo je Baranima da prilično rutinski stignu do novog trijumfa, 10. u sezoni uz sedam poraza.

Prva četvrtina iz snova Lukovića za vođstvo od 24:19. U drugoj četvrtini dirigentsku palicu preuzeli su šuteri Rejli Ros i Vranješ, pa je prednost konstantno rasla, a Barani su do odmora ubacili nestvarna 54 poena i stvorili su 19 poena prednosti.

Zadar je u više navrata tokom treće četvrtine prijetio da bi mogao da se vrati u igru, ali Mornar ni u jednom momentu nije posustao. Sačuvao je visoku prednost i onda, kako i dolikuje timu iz vrha, rutinski priveo meč kraju na nezgodnom gostovanju.

