Studentski centar sa Pavlićevićem u ABA 2 ligi

Od sledeće sezone Studentski centar će igrati u ABA 2 ligi saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Ekipa će biti jača za Nikolu Pavlićevića, iskusnog plejmejkera koji je napustio Sutjesku i pojačao Studentski centar.

“Studenti” navode da je prošle sezone je postavljen temelj kluba koji ima misiju da okupi na jednom mjestu mlade, talentovane košarkaše i da bude razvojni centar podmlatka Budućnost Volija.

Plan je okupljanje djece i mladih igrača koji će napredovati i postati igrači seniorskog tima.

“Ove godine već imamo 7-8 igrača mlađih selekcija Budućnost Volija, kojima je Studentski centar bio polazna razvojna stanica. U narednim godinama će doći do smjene generacija u klubu i mi se za to pripremamo. Želimo da to bude spoj 8 mladih i 4 iskusna igrača, kako bi na pravi način odgovorili izazovima i bili konkurentni za ABA 2. Danas predstavljamo prvo iskusno pojačanje – reprezentativca Nikolu Pavličevića. Želim Nikoli toplu dobrodošlicu u Studentski centar, smatramo da će njegovo bogato iskustvo biti dobra podrška mladim snagama prilikom nastupa u ABA 2. Ono što smatram posebno bitnim je to što se privrednici aktivno uključuju i udružuju u podršci košarci. Sudentski centar je klub čiji će se pun potencijal realizovati i pokazati u godinama koje dolaze. Naša snaga je u čvrstom spoju Budućnost Volija i Studentskog centra i ovom prilikom poručujemo mladim košarkašima iz Crne Gore i regiona da je naš klub za njih najbolja adresa” izjavio je generalni menadžer Studentskog centra, Đuro Ostojić.