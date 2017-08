“Tanjević nam daje veliku slobodu, vratićemo mu to na Eurobasketu”

Odlična atmosfera i udarnički rad okarakterisali su najteži dio priprema naše košarkaške reprezentacije za Eurobasket. Uz kvalitet koji posjeduje tim Bogdana Tanjevića jedan od aduta na kontinentalnom šampionatu mogla bi da bude i hemija koja vlada među našim momcima od prvog dana priprema, kao i sloboda koju iskusni stručnjak daje svojim izabranicima ističe u razgovoru za CdM reprezentativac Crne Gore Nemanja Đurišić.

Crveni će večeras (21.00) na Trofeju Beograda protiv Grčke odigrati prvu pripremnu utakmicu poslije teških priprema na Zlatiboru. Drugog dana vikenda slijedi duel sa olimpijskim i svjetskim vicešampionima selekcijom Srbije u istom terminu.

“Što se tiče priprema sve je proteklo u najboljem redu i svi smo zdravi i dovoljno u formi da započnemo takmičarski dio. Predstojeći period biće bitan jer ćemo imati prilike da se oprobamo sa najboljim ekipama i polako uskladimo igru i pojedinačno se pronađemo u našim ulogama na terenu. Radili smo jako i već dosta vremena proveli igrajući između sebe tako da svi željno iščekujemo da se oprobamo protiv nekoga, a ovi turniri će nam to omogućiti. Vidjećemo gdje smo trenutno i na čemu treba raditi u narednom periodu kako bi spremno dočekali Eurobasket i tempirali formu za septembar”, rekao je Đurišić.

Atmosfera se više puta potencirala kao naša velika prednost, kako je sarađivati sa legendom Bogdanom Tanjevićem, koji ima, po onom što sam imao priliku vidjeti, mnogo drugačiji pristup od ostalih, drugarski odnos?

“Pa atmosfera i način rada Tanjevića krase ovu reprezentaciju i čini ovaj proces mnogo lakšim i ljepsim. Dosta se zasniva ma slobodi igrača i nadam se da ćemo uz želju i kvalitet koji posjedujemo znati da to iskoristimo na najbolji način i ostvarimo dobar razultat.”

Šta vidite kao našu prednost, jasno je da je ta unutrašnja linija mnogo dobra, ali koliko realno imamo potencijala kao tim?

“Dosta se fokusiramo na sebe i nas rad i pripremu. Mislim da imamo dobar cjelokupan tim i uz prednost koju imamo pod obručima ćemo napraviti razliku.”

Da li se uopšte bavite rivalima i njihovim problemima? Pljuštala su otkazivanja svuda, posebno Česi će biti oslabljeni, a mnogi su ih vidjeli kao naše direktne konkurente za treće mjesto? Hrvati isto muku muče sa otkazima, a ni Španci neće igrati u najjačem sastavu.

“Nisam pratio dešavanja u ostalim reprezentacijama. Trudimo se da odradimo naš dio posla i ostanemo u ovom sastavu spremni da dočekamo bilo koju tim koji pošalju naši protivnici na Eurobasketu.”

Naredne sezone igraćete u Njemačkoj u dresu Telekom Bona koliko će biti teško, neobično zamijeniti Zjelonu Goru?

“Telekom Bon će biti moj klub u sljedećoj sezoni i zadovoljan sam za sad svim sto sam čuo od mog cimera Filipa Barovića, koji je nosio dres te ekipe..Nadam se da ću uspjeti da se nametnem treneru i da ćemo ostvariti zacrtane ciljeve u domaćoj ligi i Ligi šampiona. Radujem se promjeni jer stvarno mislim da mi je to trebalo u ovom periodu. Nadam se da će me zdravlje služiti i da ću napredovati individualno igrajući protiv jače konkurencije koja me čeka u Njemačkoj. Radujem se životu u Njemačkoj i novim izazovima, ali trenutno se najviše radujem Eurobasketu i izazovu koji nas čeka tamo”, poručio je Nemanja Đurišić.