Đorđevićev Bajern prejak za “plave”

Bajern je bio prevelik zalogaj za Budućnost – klub iz Minhena pobijedio je u “Morači” 76:60 crnogorskog šampiona u četvrtom kolu Evrokupa.

Poslije tri pobjede, ekipa Aleksandra Džikića zaslužila je punu dvoranu, ali je večeras samo u prvoj četvrtini bila ravnopravan rival Bavarcima.

Ipak, ovaj poraz ne bi trebalo mnogo da utiče jer je “plavi” tim i dalje u odličnoj poziciji sa velikim šansama da se plasira u Top 16 fazu Evrokupa.

Budućnost je vodila tokom prve četvrtine, imala i sedam poena prednosti, ali je Bajern do prvog odmora izjednačio na 18:18.

Nakon toga, izabranici Aleksandra Đorđevića potpuno su preuzeli kontrolu utakmice. Čvrstom odbranom natjerali su domaće na neizgrađene šuteve, odlično su zatvorili reket, a u napadu sa mnogo lakih poena gradili dvocifrenu zalihu.

Na veliki odmor Bajern je otišao sa 12 poena prednosti, da bi je tokom treće dionice uvećao, iako je Budućnost na krilima Lendrija bjesnula i smanjila na minus osam.

Najveća zaliha bila je na startu posljednje četvrtine, 66:46 i tada je bilo jasno da bodovi odlaze za Minhen.

Lendri je ubacio 15, Gibson 13, Ivanović devet, a Gordić osam poena.

U taboru Bavaraca 15 poena Bukera, 13 Đedovića, a 11 Mačvana.

U sljedećem kolu za šest dana Budućnost će gostovati litvanskom Lietkabelisu.

Tok meča:

POSLJEDNJA ČETVRTINA:

“Morača” je ispunjena do posljednjeg mjesta, ali nije publika dala večeras vjetar u leđa Džikićevoj ekipi, bez obzira što je Bajern jača ekipa. Njemci vode 70:56 na tri i po minuta prije kraja.

Pet poena za Bajern na startu posljednjeg perioda za maksimalnih 66:46. Utisak je da je sve gotovo u “Morači”.

TREĆA ČETVRTINA:

Velika prednost za Bajern 61:46 pred posljednjih 10 minuta. “Plavi” su na krilima Lendrija, koji je pogodio nekoliko dalekometnih šuteva uspjeli da smanje na osam razlike, ali je u završnici četvrtine Bajern vratio sigurnu prednost.

Konačno malo energrije u igri “plavih”. Trojka Lendrija, a poslije dobre odbrane i laki poeni iz kontre Gibsona. Uslijedila je još jedna dobra defanziva Budućnosti, pa je Đorđević zvao na predah. Bajern vodi 52:39 na četiri minuta prije kraja treće četvrtine.

Trojka Gibsona, pa onda serija Bajerna od 9:0. Mnogo promašaja Budućnosti u šutu za tri poena, pod košem nikako ne mogu da naprave prednost centri Budućnosti. Velikih 50:32 za Bajern poslije tri minuta u nastavku utakmice.

DRUGA ČETVRTINA:

Bajern na poluvremenu vodi 41:29 zahvaljujući dominaciji u drugih 10 minuta. Po pet poena Ivanovića i Gordića u redovima Budućnosti. Sa druge strane, 11 je ubacio Buker, devet Đedović, a šest Mačvan.

Mnogo bolje u drugoj četvrtini igra ekipa Saše Đorđevića. Čvrsto u odbrani, kolektivno u napadu, pa je Bajern došao do maksimalnih 38:25. Sa druge strane, Nikola Ivanović je sa pet poena malo pokrenuo domaći tim. Još dva minuta do odmora.

Bavarci su u naletu, razigrani su Buker i Đedović, gosti vode 32:22, tajm aut zove Džikić na polovini druge četvrtine.

Ima Budućnost problema u organizaciji napada na startu druge četvrtine. Poslije pogotka Popovića sa sirenom za kraj napada “plavi” su primili pet poena, a onda organizovali dva haotična napada bez prave ideje. Ipak, ni Bajern nije raspoložen u napadu pa Bavarci vode 23:20 poslije tri minuta u drugom periodu.

PRVA ČETVRTINA:

