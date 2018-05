Zvezdo nije uspio, AEK-u titula

Košarkaši AEK-a osvojili su titulu u Ligi šampiona, pošto su u finalu savladali Monako 100:94.

Tim koji sa klupe predvodi naš selektor Zvezdan Mitrović nije uspio da napravi iznenađenje pred prepunom OAKA arenom. Grčki tim je u neizvjesnoj završnici bio koncentrisaniji i došao je do trofeja na radost ogromnog broja navijača.

Domaći su vodili cijeli meč, sastav iz Monaka jurio i umalo u finišu stigao do senzacionalnog preokreta. Iako je AEK u posljednja dva minuta imao i 11 poena viška, gosti su uspjeli da dođu na 97:94 i do lopte. Imali su prvo izblokiran pokušaj za tri poena, pa onda i poklonjenu loptu rivalu koji taj poklon nije propustio i stigao je do pobjede.

Najzaslužniji za to bio je Grin sa 19 poena, po 16 su ubacili Panter i Šakota, 13 Džejms, devet Heris uz deset skokova.

Kod Monaka 18 poena Gladira, 13 Robinsona, po 12 Kikanovića i Lakomba.