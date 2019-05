Vardar i Kjelce kroz pakao do fajnl fora

Kompletiran je spisak učesnika fajnl-fora Lige šampiona za rukometaše.

Barseloni i Vespremu, koji su u subotu obezbijedili nastup u Kelnu, pridružile su se i ekipe Kjelcea i Vardara.

Here you have it! The results of the last second-leg quarter-finals. Despite losses, @HCVardar and @kielcehandball both book places at the VELUX #EHFFINAL4 in Cologne 👏 #veluxehfcl #hellocologne pic.twitter.com/GbbGTmB6WZ

— EHF Champions League (@ehfcl) May 5, 2019