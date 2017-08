Dimitrovu prva Masters titula u karijeri

Bugarski teniser Grigor Dimitrov osvojio je Masters u Sinsinatiju.

Momak kojeg su na početku karijere nazivali novim Federerom je u finalu pobijedio Nika Kirjosa sa 6:3, 7:5 i došao do prve titule na turnirima iz kategorije 1000 u karijeri.

First @ATPWorldTour Masters 1000 title.

A return to the Top 10.@GrigorDimitrov is victorious at #CincyTennis! pic.twitter.com/tU4jF79JJR

— Tennis TV (@TennisTV) August 20, 2017