Đoković izbjegao Federera i Nadala do eventualnog finala

Novak Đoković će odbranu titule na Vimbldonu početi duelom protiv Filipa Kolšrajbera, odlučeno je žrijebom.

And here's his projected route to a fifth #Wimbledon singles title according to ranking…

1R Kohlschreiber

2R Jaziri

3R Lajovic

4R Monfils

QF Tsitsipas

SF Anderson

F Federer

— Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2019