Đoković u finalu Adria tura

Ono što mu nije pošlo za rukom pred beogradskom publikom, jeste u Zadru – Novak Đoković plasirao se u finale Adrija tura.

Srpski teniser je maksimalnim rezultatom pobijedio Bornu Ćorića, po setovima 4:1, 4:3.

It ends with a tiebreak.@DjokerNole pushes through to defeat @borna_coric 4-1, 4-3(1).#AdriaTour pic.twitter.com/yx3L8Coz8y

— Tennis Channel (@TennisChannel) June 20, 2020