Đoković u šestom finalu Mastersa u Parizu

Novak Đoković pobijedio je u dva seta Grigora Dimitrova i plasirao se u šesto finale Mastersa u Parizu.

Poslije 98 minuta srpski teniser slavio je sa 7:6, 6:4 i igraće za peti trofej u francuskoj prijestonici sa boljim iz meča Nadal – Šapovalov.

The drive for 5⃣ is alive!

Four-time Paris champion @DjokerNole battles past Grigor Dimitrov 7-6(5) 6-4 to book his spot in the final. #RolexParisMasters pic.twitter.com/VUfPY4wkYA

— Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2019