Federer brani Zvereva

Rodžer Federer je stao u odbranu Saše Zvereva nakon polufinala Završnog turnira u Londonu.

Njemački teniser je zaustavio Federera na putu ka 100. tituli u karijeri, a Zverev je loše prošao kod publike.

Kao što smo pisali Zvereva su izviždali zbog toga što je prekinuo bitan meč u taj brejku.

Federer mu je stao u zaštitu.

“Razumijem frustraciju. To su bile nesrećne okolnosti. Zviždanje, to mi se nikada nije dopadalo. Vidimo to u drugim sportovima, ali u tenisu je rjetkost. Kada se tako nešto dogodi, ljudi to dožive lično. Nije dobro što se tako nešto dogodilo, Saša to nije zaslužio”, rekao je Federer.