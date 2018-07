Federer odradio Lacka

Rodžer Federer je bio izuzetno ubjedljiv i u drugom kolu trećeg gren slema sezone – Vimbldona.

Švajcarski teniser nije izgubio set ni protiv Lukaša Lacka, a djelovao je izuzetno moćno na putu do treće runde turnira u Londonu.

Federer je u prva dva seta napravio po brejk, dok je u trećem tri puta oduzeo servis rivalu i lako je stigao do pobjede.

Švajcarac će u narednoj rundi igrati najvjerovatnije protiv Iva Karlovića koji ima 2:0 u meču sa Štrufom.

Just another day at the Centre Court office for @rogerfederer 🇨🇭

The defending champion extends his run of consecutive sets won at #Wimbledon to 26 with a 6-4, 6-4, 6-1 win over Lukas Lacko pic.twitter.com/45dI3S93nk

— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2018