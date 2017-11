Krajinović pobijedio Iznera za finale Mastersa u Parizu

Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u finale Mastersa u Parizu i ostvario najveći uspjeh u karijeri.

On je poslije isrcpljujuće borbe savladao favorizovanog Džona Iznera sa 6:4, 6:7 i 7:6.

From qualifier to master. 👌@filipkrajinovic shocks John Isner to reach the Paris final!

👌 pic.twitter.com/OvTKw2IGKJ

— Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2017