Nadal se zahvalio Đokoviću za pomoć

Vrhunski teniseri su se praktično svi uključili u borbu protiv koronavirusa.

Skupljaju novac kako bi pomogli državama u ovom velikom problemu.

Rafael Nadal pokrenuo je akciju u kojoj je sakupljeno 11 miliona eura.

Novak Đoković je podržao akciju koju je uz Nadal pokrenuo Pau Gasol.

Zato mu se Španac zahvalio.

A huge thanks to @djokernole for the contribution to the #nuestramejorvictoria campaign helping those in need in the fight against Corona Virus.

Class act 🙌🏻👏🏻 Hvala Nole! pic.twitter.com/ypnRPHIZAd

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 3, 2020