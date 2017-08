Teniski poen od dva minuta i 140 udaraca

Fjučers u Lajpcigu donio je okršaj Amine Anšbe i Magdalene Freč, a njih dvije su odigrale nevjerovatan poen.

U taj brejku odlučujućeg seta njih dvije su odigrale razmjenu koja je trajala preko dva minuta, a razmijenjena su 143 udarca.

Na momente je djelovalo kao zagraijavanje, ali drame nije falilo.

Ipak njih dvije se nijesu ni primakle svjetskom rekordu, koji će teško biti ikada oboren. U oktobru 1984. godine Džin Hepner i Viki Nelsonu u Ričmondu su odigrale poen dug 29 minuta sa 643 udarca.

140(!!!) shot rally between Anshba and Frech (Leipzig, ITF 25k). Final set tie-break, 4-4 (last 70 shots) (📽 from HuHu via @TennisWinter) pic.twitter.com/WHNcI0nnYT

