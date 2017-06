‘’Crvene ajkule’’ u Herceg Novom sparinguju sa Rusijom

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore uveliko se priprema za Svjetsko prvenstvo u Budimpešti koje je na programu od 17. do 29. jula. Nakon priprema u Nikšiću, ‘’ajkule’’ punom parom rade u Herceg Novom, sparingovale su sa selekcijom Gruzije, od juče sa našom selekcijom radi i reprezentacija Rusije, a od ponedjeljka na pripremama u Herceg Novom je i Francuska.

‘’Završavamo četvrtu sedmicu priprema, prethodne tri smo radili sa velikim intezitetom. Sada smo smanjili tempo, da malo oporavimo igrače za glavni dio priprema, za ono što nas čeka, a to je Svjetsko prvenstvo u Budimpešti. Pridružili su nam se stariji igrači, Mišić, Draško Brguljan, Murišić, Lazović, od prošle nedjelje sa nama je Šćepanović. Na pripreme na Korčuli sa nama će biti i Čučković, dok će se Aleksandar Radović i Darko Brguljan priključiti nakon priprema u Grčkoj koje su na programu od 20. do 25. juna. Zadovoljan sam odrađenim do sada, imali smo dobru provjeru igrača iz domaćih klubova’’, kazao je selektor Vladimir Gojković.