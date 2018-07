Uspjela uvertira za Hrvate, Ajkule zgromile nemoćne Rumune

Odličnu uvertiru napravili su crnogorski vaterpolisti za veliki meč protiv Hrvatske u četvrtfinalu Evropskog prvenstva – “ajkule” su sa pola snage lako izašle na kraj sa Rumunijom 15:5, treći put ove godine.

Nakon ubjedljivih pobjeda nad večerašnjim rivalom u Svjetskoj ligi ove godine, niko nije sumnjao da će Crna Gora upisati trijumf.

⭐️ Montenegro 🇲🇪 qualifies for the quarterfinals and will face Croatia 🇭🇷 on Tuesday

Po jakom pljusku počela je utakmica u Barseloni, naš tim mučio se pet minuta, a onda za kratko vrijeme dao tri gola.

Rumuni su početkom druge četvrtine smanjili 3:2, ali je potom uslijedila serija 4:0 i sve je bilo riješeno na polovini utakmice.

Crna Gora je u nastavku igrala još bolje, prestala je i kiša u centru Katalonije, pa su “ajkule” mogle da u povoljnijim uslovima uigravaju akcije za duel sa Hrvatskom.

Dobra stvar je što se pred meč sa “barakudama” razigrali Drašković, Petković i Radović, čiji učinak će nam biti veoma važan u utorak.

Pomenuti trio se po tri puta večeras upisao u strijelce, dok je dvostruki strijelac bio Aleksandar Ivović.

Crna Gora će protiv Hrvatske, inače zvaničnog svjetskog prvaka, igrati u utorak od 18.30, a pobjednik te utakmice će u polufinalu snage odmjeriti sa boljim iz još jednog evropskog klasika u kojem će se sastati Srbija i Mađarska.

B.J.

Tok utakmice:

POSLJEDNJA ČETVRTINA:

15:5- Kontra i gol Vladana Spaića bukvalno u posljednjoj sekundi.

14:5- Upisao se i Saša Mišić. Minut i po do kraja.

13:5- Lijepa asistencija Đurđića sa krila i lak gol Draškovića.

12:5- Draško Brguljan sa preko sedam metara.

11:5- Negrean je kaznio našu selekcija koja nije dobro postavila odbranu prilikom povratka iz napadačke akcije.

11:4- Treći gol Saše Radovića, opet snažno i efektno sa distance.

TREĆA ČETVRTINA:

Naš tim ima veliku prednost uoči posljednjih osam minuta i očekuje se da rutinski privede meč kraju.

10:4- Mišić je izborio peterac,koji je u gol pretvorio Ivović.

9:4- Giban sa igračem više. Još 30 sekundi do kraja treće četvrtine.

9:3 – Lijepa akcija i gol Petkovića sa čovjekom više. Njegov treći večeras.

☔️💦 Not even the rain can stop the action at #WP2018BCN! After all…it's all about water! pic.twitter.com/ZL1KIXXtnJ

— WP2018BCN (@wp2018bcn) July 22, 2018