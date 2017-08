Dalaj-lama: Maštam da se štab NATO-a prebaci u Moskvu 

Tibetanski duhovni vođa dalaj-lama izjavio je da mašta o tome da štab NATO-a bude prebačen u Moskvu, budući da bi to „doprinijelo zbližavanju građana Rusije i SAD“.

“Znate li, moja mašta je da štab NATO-a pređe u Moskvu. U ruskom mentalitetu NATO je simbol neprijateljske sile. Ako se kancelarija Alijanse nađe u Moskvi, sa psihološke strane svima će biti lakše, jer će se stvoriti osjećaj da su Rusi i Amerikanci zajedno. Bojim se samo da me poslije ovakvog predloga više neće pustiti u Ameriku“, naveo je Dalaj-lama.

Kako je rekao, uporedo sa krizom humanitarnih vrijednosti, trend pesimizma zbog porasta autoritarizma u svijetu je u porastu, što vodi ka rađanju mnogobrojnih pokreta koji su protiv te pojave.

„Gledam Ameriku i čujem mnogo kritika upućenih Bijeloj kući. Mnogi koji su bili za Donalda Trampa, sada su protiv njega. Sa druge strane, gledajući Rusiju, vidim da se mnogi zalažu za borbu protiv korupcije. Mislim da je za vrijeme Staljina to bilo nemoguće. Bilo kako bilo, promjene će doći, doduše možda ne tako brzo kako bi neki željeli. Vjerujem u veliku budućnost Rusije — zemlje koja bi mogla da postane pravcati most između Istoka i Zapada“, rekao je on.

Govoreći o Evropskoj uniji i „bregzitu“, on je ocijenio da uprkos odluci Velike Britanije da napusti EU, mnogim Britancima to nije po mjeri, o čemu građani otvoreno i govore.

Sa druge strane, kako je rekao, u Kini je na snazi komunistički sistem, ali je među inteligencijom sve više onih koji misle drugačije.

„Slična je situacija i kada je riječ o ratovima i nasilju. Moramo posmatrati sve svjetske procese iz ugla razvoja ličnosti, odnosno na nivou ljudi, a ne političkih lidera“, dodao je on.

„Politički lideri nijesu vječni, oni se trude da kontrolišu sve, ali oni ne žive po sto godina“, zaključio je on.