Američka mornarica zapjevala O sole mio za Italiju

Snage Američke mornarice u Evropi i Africi proslavile su Svjetski dan zdravlja i zahvalile svim doktorima i medicinskim radnicima koji imaju ključnu ulogu u borbi protiv virusa Covid 19.

Today is #WorldHealthDay !! ⚕️ We celebrate and thank the work of #doctors , #nurses , #midwives in the critical role they play in keeping the world healthy, especially in the fight against #COVID19 . #US6thFleet #NavyMedicine team works to keep our #Sailors healthy 24/7/365! pic.twitter.com/i1bG6iJXF4

Bend Američke mornarice izveo je čuvenu pjesmu “O sole mio”, u čast italijanskih partnera i saveznika.

“Hvala svim medinciskim radnicima širom svijeta na svemu što radite”, saopšteno je na zvaničnom Twitter nalogu snaga Američke mornarice u Evropi i Africi.

Poslušajte čuvenu italijansku pjesmu u njihovom izvođenju:

Beautiful tribute to commemorate #WorldHealthDay as the world fights #coronavirus we pay tribute to our host nation & dedicates this performance to our #Italian allies & partners. Thank you to all the #healthcare workers around the world for what you. ♥️https://t.co/6Cnxpg9TCI

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) April 7, 2020