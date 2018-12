Belgijski premijer podnosi ostavku

Belgijski premijer Šarl Mišel objavio je pred poslanicima da podnosi ostavku pod pritiscima na njegovu vladu, nakon izlaska najveće koalicione partije zbog njegove podrške UN Sporazumu o globalnim migracijama.

“Donosim odluku da podnesem ostavku i namjera mi je da odmah odem kod kralja da mu je predam”, rekao je Mišel poslije rasprave u Predstavničkom domu i prijetnje da će ljevica podnijeti prijedlog da mu se izglasa nepovjerenje.

Neki poslanici su tražili da on prihvati glasanje o povjerenju novonastaloj manjinskoj vladi, ali Mišel je do sada to odbijao, mada je izgledalo da će ove nedjelje to glasanje biti neizbježno.

Belgijska vlada morala je da bude rekonstruisana prošle nedjelje, zato što se najveći koalicioni partner usprotivio odluci Mišela da potpiše Pakt o migracijama, neobavezujući UN dogovor, čiji je cilj da obezbijedi organizovanu međunarodnu migraciju.