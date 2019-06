Bomba iz Drugog svjetskog rata eksplodirala u Njemačkoj

Snažna eksplozija iznenadila je stanovnike njemačkog grada Limburga u nedjelju ujutru. U polju u blizini grada ostao je krater širine deset i dubine četiri metra.

Fotografija eksplozije je snimljena bespilotnim letjelicama.

U prvi mah, policija je saopštila da „nije sigurno” da se radi o staroj bombi.

Međutim, nakon što su pažljivo pregledali polja kukuruza, stručnjaci su objavili da „sa sigurnošću” mogu da kažu da je eksplodirala bomba iz Drugog svjetskog rata.

