Britanski Laburisti izabrali novog lidera

Pravnik Kir Starmer izabran je za novog predsjednika Laburističke stranke u Velikoj Britaniji, čime je naslijedio Džeremija Korbina, saopšteno je u Londonu.

“Čestitke Kiru Starmeru, novom lideru laburista”, navela je stranka na Tviteru.

Gotovo 600.000 članova Laburističke stranke, glavne opozicione formacije u Velikoj Britaniji, bilo je pozvano da putem pošte i elektronske pošte izabere nasljednika Korbina koga je na parlamentarnim izborima u decembru pobijedio konzervativac Boris Džonson.

It’s the honour and privilege of my life to be elected as Leader of the Labour Party.

I will lead this great party into a new era, with confidence and hope, so that when the time comes, we can serve our country again – in government. pic.twitter.com/F4X088FTYY

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 4, 2020