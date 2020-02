Desničarski teroristi sa tajnim znanjem

Ubica iz Hanaua vjerovao je u postojanje tajne organizacije koja kontroliše svijet, u zavjeru Jevreja, Arapa i feministkinja. I u svoju misiju da ih raskrinka. U slične budalaštine su vjerovali i drugi teroristi.

<<<Epilog napada u Njemačkoj: Poginulo 11 osoba, među njima i Bosanac<<<

Tobijas R. je u srijedu uveče pobio devetoro ljudi stranog porijekla u dva nargila-bara, onda je ubio svoju majku i na kraju sebe. Jedanaestoro mrtvih i šestoro ranjenih je rezultat najvećeg desničarskog terorističkog napada posljednjih decenija u Njemačkoj. To je već četvrti napad u manje od godinu dana.

Samo nekoliko sati nakon zločina se pojavio video zapis i “manifest“ na 24 stranice. U videu govori engleski, jezik interneta.

R. „otkriva“ spoznaje o tajnim organizacijama koje su iz bunkera duboko pod zemljom preuzele kontrolu nad Sjedinjenim Državama i čitavim svijetom. Njihova moć počiva na “tajnim znanjima“ s kojima su u stanju da čitavo čovječanstvo drže kao robove. Raspolažu i sopstvenom tajnom službom, kudikamo moćnijom od zvanične američke, njemačke ili bilo koje druge.

Ta super-moćna tajna služba je otkrila da je on, Tobijas R. u osami svoje sobe, „otkrio“ njihovu zavjeru. Zato ga prate na svakom koraku.

“Jedino što može biti važno je da mi ljudi spoznamo šta se tu zapravo događa“, piše Tobijas R. u „manifestu“ koji je očito objavio na internetu još prošle godine. On je došao do tog znanja zahvaljujući glasovima u glavi s kojima je razgovarao još od rođenja. Osim toga vjerovao je da je moguće mislima otkrivati stvari koje su bilo gdje na svijetu – remote viewing je termin koji se koristi za takav paranormalni fenomen.

Kako su mu objasnili „glasovi“ ili slični teoretičari zavjere na internetu, svijet se može spasiti samo ako se neke „rase“ i narodi potpuno unište. Popis je dug: Turci, Iračani, Avganistanci, Arapi i Jevreji moraju da nestanu, kaže Tobijas R.

On „otkriva“ još jednu zavjeru: feminizam vodi do manjeg nataliteta što onda vodi do masovne migracije. U njegovoj glavi su za to krivi Jevreji. Zato ih treba ubiti baš sve, kaže on.

Teorija zavjere kao iz knjige

Mihael Buter je profesor na Univerzitetu Tibingenu i dugo istražuje teorije zavjere. U „manifestu“ ubice iz Hanaua on vidi sve prastare elemente pubertetskih maštanja o „neograničenoj moći“ nekakvih „super-tajnih organizacija“.

Prema Buteru, ubica je miješao „klasike“ teorija zavjere poput jevrejske zavjere protiv cijelog svijeta sa ponovo aktuelizovanim pričama o „zamjeni stanovništva“. Taj pojam (Umvolkung) koristili su još i nacisti – a danas ga rabe njemački desničari, tvrdeći da postoji tajni plan da se domaće stanovništvo zamijeni muslimanskim došljacima.

Tu je i uvjerenje da se raspolaže nekakvim „tajnim znanjem“. Jer ljudi se dijele na „normalce“ i „upućene“. U svojim porukama se Tobijas R. pokazuje kao nemoćan u sudaru sa cijelim svijetom, strancima, ženama i društvom. I to sve dok svojim „specijalnim sposobnostima“ nije stekao moć i počeo da djela. Primjer iz Hanaua pokazuje kakvu opasnu privlačnu snagu imaju teorije zavjere i kako mogu stvoriti „vukove samotnjake“ spremne na bilo šta.

Tobijas R. nije usamljen u maštanjima o „tajnom znanju“. Još 2017. je na jugu Njemačke uhapšeno šest osoba, takozvanih „Građana Rajha“, koji su se okupili u grupu „Druida Borgesa“. I oni su pomiješali fantazije svake vrste, ezoteriju s mističnim običajima, i njih je to dovelo do antisemitizma i mržnje prema strancima.

U razne zavjere vjerovao je i desničarski terorista iz Halea koji je pokušao da provalio u sinagogu, kao i masovni ubica iz Krajstčerča na Novom Zelandu. Novi tip desničarskog teroriste ispoljava sklonost mitskom, spiritualnom prepunom „tajnog znanja“ i teorija zavjere.

No problem je što nije svaka pristalica teorija zavjere nužno i terorista. Policiji i nadležnim službama je nemoguće da naprave razliku između bezopasnih sanjara i opasnih ludaka. Pa ipak, nadležni će više morati da se pozabave forumima gdje se piše o toj „alternativnoj stvarnosti“. Za žrtve iz Hanaua je prekasno.