Evakuisana Ajfelova kula

Ajfelova kula je evakuisana nakon što je uočen muškarac koji se penje na 324 metra visok toranj, saopštili su zvaničnici, prenosi RT.

🇫🇷 La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

🇬🇧 The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) May 20, 2019