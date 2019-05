Faraža na mitingu pogodili milkšejkom

Lider britanske Stranke za Bregzit Najdžel Faraž pogođen je danas čašom milkšejka u centru Njukasla, nakon niza sličnih incidenata protiv krajnje desničarskih kandidata u kampanji za evropske izbore, piše Guardian.

Zbog sumnje da je gađao Faraža uhapšen je Pol Krouter (32).

Dok ga je policija odvodila on je rekao da ne žali zbog svog postupka i da je njegov čin znak protesta protiv ljudi kao što je Faraž.

All shook up: Brexit Party's Nigel Farage doused with milkshake on campaign https://t.co/VYlXr8sIXY pic.twitter.com/a9IRc5yQvY

Lider britanske Stranke za Bregzit naveo je na Twitter-u da su neki zagovornici ostanka Britanije u Evropskoj uniji postali radikalizovani do tog nivoa da vođenje normalne kampanje postaje nemoguće.

“Da bi civilizovana demokratije funkcionisala potrebna je saglasnost gubitnika, političari koji ne prihvataju referendum su nas doveli do ovoga“, istakao je Faraž.

Sadly some remainers have become radicalised, to the extent that normal campaigning is becoming impossible.

For a civilised democracy to work you need the losers consent, politicians not accepting the referendum result have led us to this.

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) May 20, 2019