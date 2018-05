Ima 121 godinu, osjeća se kao da ima 80, srećan je i pomalo umoran

Manuel Garsija Hernandez možda je najstariji čovjek na svijetu. Ima 121 godinu i brine o kokoškama na porodičnoj farmi u Verakruzu u Meksiku.

Hernandez je osam godina stariji od Masaza Nonake iz Japana koji trenutno drži Ginisov rekord kao najstariji čovjek na svijetu. Ovaj Meksikanac nije pokušavao da ozvaniči podatak i uđe u Ginisovu knjigu rekorda, prenio je B92.

Za Hernandeza su godine samo broj i kaže da ne osjeća da ima više od 80. On dodaje da žali samo zbog dvije stvari u životu, što je izgubio oca u ranim godinama i što ne može više da radi.

Iako više nema posao, brine o kokoškama, a kuću dijeli sa svojom ćerkom Tomasom.

“Srećan sam, ali se osjećam umorno. Trudim se, radim, jer ako ostanem da ležim u krevetu ili sjedim u fotelji mogao bih da se razbolim”, priča Meksikanac obučen u košulju i pantalone sa kaubojskim šeširom na glavi.

“Osjećam kao da mi je 80. Mada počinjem po malo da posrćem dok hodam”, dodaje on.

Na polju je počeo da radi kada mu je bilo devet godina.

Oženio se u 45. godini Rosom Medino koja je u tom trenutku imala samo 13 godina. Imaju petoro djece, 15 unučadi i šestoro praunučadi. U braku su bili skoro sedam decenija, dok Rosa nije umrla prije osam godina.

Nakon njene smrti Garsija se preselio kod ćerke Tomase, koja ima 54 godine.

