Marš Besmrtnog puka, Vučić nosi sliku djede, Putin oca

Nakon vojne parade i polaganja vijenaca na Spomenik neznanom junaku, u Moskvi počeo marš Besmrtnog puka. Hiljade ljudi na ulicama Moskve.

U tom maršu, kao i vojnoj paradi i polaganju vijenaca, prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ranije novinarima izjavio da će nositi sliku svog djede kojeg su ubile ustaše. Putin nosi sliku oca.

WATCH LIVE: The march of the #ImmortalRegiment in #Moscow https://t.co/QB2THNhNCl #Russia pic.twitter.com/MElfP6CRF4

— Sputnik (@SputnikInt) May 9, 2018