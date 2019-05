Poljska katolička crkva izvinjava se zbog pedofila u mantijama

Poglavar Poljske katoličke crkve, mitropolit Gnjezna, nadbiskup Vojćeh Polak izvinio se svim žrtvama pedofila među katoličkim svještenicima, duboko potresen novim dokumentarnim filmom o pedofilima u mantijama “Samo ne pričaj nikome”.

“Duboko sam potresen time što sam video u filmu Tomaša Sekjelskog. Ogromne patnje žrtava bude bol i stid. U ovom momentu su mi pred očima takođe drame ljudi koje sam sreo lično. Hvala svima koji imaju hrabrosti da govore o svojim stradanjima. Izvinjavam se za svaku ranu koju su nanijeli ljudi crkve”, poručio je nadbiskup Polak u saopštenju povodom subotnje premijere novog dokumentarnog filma o pedofiliji u Poljskoj katoličkoj crkvi.

Primas Poljske katoličke crkve, istovremeno i delegat Episkopata za zaštitu djece i omladine, poručio je da crkva nema drugi put nego da zaista zaštiti mlade i da istraga provjeri sve slučajeve seksualnog zlostavljanja djece od strane svještenika.

“Pokazuje se koliko su važne odredbe novog dokumenta pape Franja. Niko u crkvi ne može da bježi od odgovornosti”, poručio je Polak.

Predvodnik Konferencije episkopata Poljske katoličke crkve, nadbiskup Stanjislav Gadecki zahvalio je autorima što su snimili taj mučni film, u ime Episkopata zamolio za oproštaj sve žrtve i izrazio je nadu da će zahvaljujući tom filmu još oštrije biti osuđena pedofilija kojoj nema mjesta u Poljskoj katoličkoj crkvi.

“Neki slučajevi iz filma su poznati, neki nijesu. One poznate treba još jednom temeljno analizirati, a, u do sada nepoznatim, treba povesti istragu prije svega tako da žrtava bude zaštićena”, kazao je nadbiskup Gadecki.

U filmu “Samo ne pričaj nikome” Sekjelski je snimio ispovesti žrtava svještenika pedofila, a skrivenom kamerom i one koji su odlučili da se nakon godina, sada kao odrasli, suoče sa svojim zlostavljačima.

Dva slučaja napastvovanja djece od strane svještenika do sada nijesu bila poznata, za Poljake šokantan slučaj bivšeg kapelana sindikata Solidarnost i ispovjednika nekadašnjeg predsjednika Leha Valense, Franćiška Cibule koji, suočen sa žrtvom, nudi pare u zamjenu za ćutanje, a žrtvu još optužuje da mu se seks svidio i “što se sada buni”.

Drugo suočavanje svještenika pedofila i njegove žrtve autori filma su snimili u domu za penzionisane svještenike, penzionisanog svještenika koji je napastvovao djevojčice koje su dolazile kao ispomoć i koga sada odrasla Anja Miševič pita nakon tolikih godina šta bi mu na to Bog rekao.

“On potvrđuje sve, potvrđuje, da, ‘nijesam napastvovao samo tebe’. U filmu on govori – ‘ali ja sam samo djevojčice, nijesam dječake’, jer dječaci mu se nikada nijesu sviđali. Anji svještenik objašnjava, to je bilo neko očinsko osjećanje koje se izrodilo u fizički instinkt, objašnjavao je da su to muške stvari, da je đavo požnjeo svoju setvu”, kazao je televiziji Polsat režiser filma Tomaš Sjekelski.

Dvočasovni dokumentarac “Samo ne pričaj nikome” odmah nakon premijere u subotu postavljen je na JuTjub i izazvao veliko interesovanje, posebno što je vladajuća poljska konzervativna stranka Pravo i Pravda odbranu Poljske katoličke crkve i katoličke tradicionalne vrijednosti od liberalne ideologije i navodne seksualizacije djece još od kolijevke, postavila u centar kampanje pred majske izbore za Evropski parlament.

Lider konzervativaca Jaroslav Kačinjski čak je kazao da ko diže ruku na Poljsku katoličku crkvu diže je na samu Poljsku.

Poglavar Poljske katoličke crkve, mitropolit Gnjezna, nadbiskup Vojćeh Polak izvinio se svim žrtvama pedofila među katoličkim svještenicima, duboko potresen novim dokumentarnim filmom o pedofilima u mantijama “Samo ne pričaj nikome”.

“Duboko sam potresen time što sam video u filmu Tomaša Sekjelskog. Ogromne patnje žrtava bude bol i stid. U ovom momentu su mi pred očima takođe drame ljudi koje sam sreo lično. Hvala svima koji imaju hrabrosti da govore o svojim stradanjima. Izvinjavam se za svaku ranu koju su nanijeli ljudi crkve”, poručio je nadbiskup Polak u saopštenju povodom subotnje premijere novog dokumentarnog filma o pedofiliji u Poljskoj katoličkoj crkvi.

Primas Poljske katoličke crkve, istovremeno i delegat Episkopata za zaštitu djece i omladine, poručio je da crkva nema drugi put nego da zaista zaštiti mlade i da istraga provjeri sve slučajeve seksualnog zlostavljanja djece od strane svještenika.

“Pokazuje se koliko su važne odredbe novog dokumenta pape Franja. Niko u crkvi ne može da bježi od odgovornosti”, poručio je Polak.

Predvodnik Konferencije episkopata Poljske katoličke crkve, nadbiskup Stanjislav Gadecki zahvalio je autorima što su snimili taj mučni film, u ime Episkopata zamolio za oproštaj sve žrtve i izrazio je nadu da će zahvaljujući tom filmu još oštrije biti osuđena pedofilija kojoj nema mjesta u Poljskoj katoličkoj crkvi.

“Neki slučajevi iz filma su poznati, neki nijesu. One poznate treba još jednom temeljno analizirati, a, u do sada nepoznatim, treba povesti istragu prije svega tako da žrtava bude zaštićena”, kazao je nadbiskup Gadecki.

U filmu “Samo ne pričaj nikome” Sekjelski je snimio ispovesti žrtava svještenika pedofila, a skrivenom kamerom i one koji su odlučili da se nakon godina, sada kao odrasli, suoče sa svojim zlostavljačima.

Dva slučaja napastvovanja djece od strane svještenika do sada nijesu bila poznata, za Poljake šokantan slučaj bivšeg kapelana sindikata Solidarnost i ispovjednika nekadašnjeg predsjednika Leha Valense, Franćiška Cibule koji, suočen sa žrtvom, nudi pare u zamjenu za ćutanje, a žrtvu još optužuje da mu se seks svidio i “što se sada buni”.

Drugo suočavanje svještenika pedofila i njegove žrtve autori filma su snimili u domu za penzionisane svještenike, penzionisanog svještenika koji je napastvovao djevojčice koje su dolazile kao ispomoć i koga sada odrasla Anja Miševič pita nakon tolikih godina šta bi mu na to Bog rekao.

“On potvrđuje sve, potvrđuje, da, ‘nijesam napastvovao samo tebe’. U filmu on govori – ‘ali ja sam samo djevojčice, nijesam dječake’, jer dječaci mu se nikada nijesu sviđali. Anji svještenik objašnjava, to je bilo neko očinsko osjećanje koje se izrodilo u fizički instinkt, objašnjavao je da su to muške stvari, da je đavo požnjeo svoju setvu”, kazao je televiziji Polsat režiser filma Tomaš Sjekelski.

Dvočasovni dokumentarac “Samo ne pričaj nikome” odmah nakon premijere u subotu postavljen je na JuTjub i izazvao veliko interesovanje, posebno što je vladajuća poljska konzervativna stranka Pravo i Pravda odbranu Poljske katoličke crkve i katoličke tradicionalne vrijednosti od liberalne ideologije i navodne seksualizacije djece još od kolijevke, postavila u centar kampanje pred majske izbore za Evropski parlament.

Lider konzervativaca Jaroslav Kačinjski čak je kazao da ko diže ruku na Poljsku katoličku crkvu diže je na samu Poljsku.