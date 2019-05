Predsjednik Austrije: Ukaljan ugled zemlje, izbori neizbježni

Djelovanjem pojedinih članova austrijske vlade izgubljeno povjerenje u institucije i ukaljan ugled Austrije, izjavio je sinoć predsjednik Austrije Aleksander van der Belen.

On smatra da su prijevremeni izbori neizbježni. U oštrom govoru pred medijima Van der Belen je istakao da su slike koje se od sinoć mogu videti u Austriji pokazale lošu stranu ponašanju koja ne odgovara ni zemlji, a ni građanima.

“To su sramne slike, a niko u Austriji ne treba da se stidi. Takvi nismo, takva nije Austrija. Ono što pokazuju te slike je drsko nepoštovanje građana. Funkcioneri Republike su zloupotrebili povjerenje građana, a to ne tolerišem”, naglasio je predsjednik.

Van der Belen je naglasio da građani moraju imati mogućnost da se oslone na vlast, državne funkcionere i institucije.

“Moramo svi da imamo povjerenje u institucije, jer su one osnov demokratije. Ako se to povjerenje poljuja onda je djelovanje vlade dovedeno u pitanje, a to je sada slučaj. Situacija je trenutno nesaglediva, ali u njoj vidim kao svoju odgovronost da se pobrinem da naša zemlja bude stabilno vođena kroz naredne sedmice. U tom duhu sam sa kancelarom Sebastijanom Kurcom dogovorio prijevremene izbore. Sutra ću dogovoriti dalje korake s njim”, najavio je.

Prema njegovim riječima, sada treba uraditi sve što je neophodno da se vrati povjerenje građana. Današnje ostavke su samo prvi koraci, rekao je i dodao da je potrebna jasna i puna istraga od strane izvršnih i pravosudnih vlasti.

Ukazao je i na centralnu ulogu koju imaju nezavisni mediji u liberalnoj demokratiji, te dodao da su oni u ovom slučaju preuzeli potpuno svoju odgovornost.