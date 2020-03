Prvi slučaj koronavirusa u Turskoj

Tursko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je potvrđen prvi slučaj koronavirusa u toj zemlji.

Kako javljaju turski portal Duvar i BBC, radi se o muškarcu koji je izolovan.

BREAKING — Turkey registers first Coronavirus case, a Turkish citizen who have received the virus over Europe.

Male patient’s family members are quarantined.

— Turkish Health Minister pic.twitter.com/EqxCjbSIKh

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 10, 2020