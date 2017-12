Skandinavija je puna oružja sa Balkana

U Skandinaviju je stigla velika količina ilegalnog oružja, a najveći dio došao je sa “ratom razorenog Balkana“, prenosi “Sputnjik“.

Kako navode, nakon završetka sukoba na Balkanu veliki dio korišćenog oružja preplavio je evropsko crno tržište.

“Danas su skandinavske ulice pune stranih i ranije ne tako čestih marki oružja poput srpske Zastave i čehoslovačkog Škorpiona, a to oružje korišćeno je u nizu pucnjava“, prenosi “Sputnjik”.

Norveški list “Dagbladet“ ističe da se oružje koje vodi porijeklo sa juga i istoka Evrope sve više koristi u sukobima bandi i trgovini drogom.

“Samo tokom ove jeseni nekoliko desetina muškaraca optuženo je za trgovinu drogom i oružjem, a u nastavku operacije ’Glad’ otkrivena je trgovina oružjem iz bivše Jugoslavije, Bugarske i Sovjetskog saveza“, ističe se u tekstu.

Prema procjenama Evropola iz 2014. godine, oko pola miliona komada oružja je ukradeno i prošvercovano u Evropsku uniju.

Predrag Petrović iz beogradskog Centra za bezbjednosnu politiku za “Dagbladet“ kaže da je velika količina tog oružja i dalje dostupna na srpskom crnom tržištu.

“Procjenjuje se da je riječ o oko 900.000 oružja. Mnogi su tvrdili da im je oružje ukradeno, ali je ono zapravo prodato u Zapadnoj Evropi“, kaže Petrović.

On navodi da se AK-47, poznatiji kao “kalašnjikov“, u Srbiji može kupiti za 200 eura, a da to isto oružje na Zapadu košta i do 3.000 evra.

Petrović ističe da su šverceri uglavnom balkanski emigranti koji žive na Zapadu.

Osim toga, on je naveo da za većinu oružja postoji posebna “narudžbina“, da se ono švercuje u djelovima kako ih policija ne bi otkrila, kao i da se za šverc koriste uglavnom iste rute kao i za drogu.

“Malme je mjesto u koje ilegalno oružje ulazi u Švedsku, a većina tog oružja je sa bivih ratišta na Balkanu“, navodi Lars Forstel iz švedske policije.

Kako se navodi, u Švedskoj je 2017. viđen dramatični porast pucnjava – 40 ljudi je ubijeno, a 135 ranjeno u preko 300 sukoba, od kojih većina ima veze sa bandama.