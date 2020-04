Španija stanovnicima od sjutra uvodi raspored šetanja po ulicama

Španija, zemlja s najviše oboljelih od koronavirusa u Evropi, sjutra će dopustiti stanovnicima izlazak na sat vremena kako bi se individualno bavili sportom ili šetali.

Međutim, neće moći svi napolje u isto vrijeme, već je napravljen raspored.

Španci su zatvoreni u stanovima i kućama već mjesec i po dana, a da izlaze smiju samo po namirnice i to u kraju u kojem žive.

“Sada će biti potrebna odgovornost, održavanje higijene i udaljenost od drugih osoba”, rekao je ministar zdravlja Salvador Ila na konferenciji za medije najavljujući ublažavanje mjere.

U mjestima s više od 5.000 stanovnika biće uveden raspored koji će kontrolisati policija. Raspored je podijeljen za ljude tri generacije.

Stanovnici u dobi između 14 i 70 godina smiju da izlaze od 6 do 10 sati ujutru. Kada se oni vrate kućama izlaziće osobe starije od 70 godina – od 10 sati ujutru do podneva. Od podneva će izaći djeca do 14 godina starosti, i oni će moći da budu napolju sve do 19 sati. Poslije njh će na ulice ponovo penzioneri i to do 20 sati. Poslije njihove šetnje opet će biti dopušten izlazak najvećem broju stanovnika u životnoj dobi od 14 do 70 godina, sve do 23 sata.

“Dopušten je izlazak samo jednom u danu”, upozorio je ministar Ila.

Oko 47 miliona stanovnika zatvoreno je u stanovima, ali je vlada odlučila da ublaži mjeru pošto je zabilježena najmanja stopa novozaraženih od izbijanja koronavirusa. U četvrtak je oboljelo 0,24 posto više osoba nego dan ranije, a posljednjih nekoliko dana stopa je iznosila jedan odsto.

“Moramo se čuvati euforije. Ona bi mogla biti opasna”, rekao je šef zdravstvene službe Fernando Simon na konferenciji za medije.

Vlada je zato uvela raspored kako se ne bi svi odjednom našli na ulici. Biće dopušteno udaljavati se na najviše kilometar od svojih zgrada i kuća.

Ovo je druga ublažena mjera nakon što od nedjelje djeca smiju da izlaze na sat vremena u pratnji roditelja. Djeca su bila zatvorena 44 dana tokom jednog od najstrožih režima u Evropi.

Stanovnici su od 14. marta, kada je proglašeno vanredno stanje, smjeli da izlaze jedino u prodavnice s hranom, apoteke, kioske, bolnice, banke, benzinske pumpe i kako bi kratko prošetali psa ispred zgrade. Na posao odlaze samo oni u nužnim zanimanjima poput zdravstva, proizvodnje i distribucije hrane, struje i gasa, kao i radnici u građevini i industriji.

Putovanja su i dalje zabranjena pa policija na izlazima iz gradova patrolira na autoputevima.

Španija i dalje ima najviše oboljelih u Evropi – 213.435 inficiranih stanovnika. U četvrtak je preminulo 268 osoba, najmanje u posljednjih mjesec dana.