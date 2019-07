Ursula fon der Lejen nasljednik Junkera

Politički predstavnici članica Evropske unije konačno su postigli sporazum o novoj garnituri funkcionera koji će upravljati Unijom u narednih pet godina.

Sve je dogovoreno, tvrdi luksemburški premijer Ksavijer Betel.

Done! Decision found at #EUCO:

For @EUCouncil we decided on @CharlesMichel as our president, Ursula #vonderLeyen is our @EU_Commission candidate nominee, for HRVP we nominate @JosepBorrellF & @Lagarde is proposed for @ecb presidency.

