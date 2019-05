Žuti prsluci ponovo na ulicama, ispaljen suzavac

Francuska policija ispalila je danas suzavac u sukobima sa maskiranim demonstrantima u Lionu i Nantu na 26. uzastopnom vikend protestu “Žutih prsluka” protiv predsjednika Emanuela Makrona i njegovog programa ekonomskih reformi.

U Nantu, demonstranti sa crnim kapuljačama na rubu uglavnom mirnog protesta bacali su boce i razbijali izloge radnji, dok je u Lionu policija suzavcem pokušavala da odbije demonstrante od centralnog Plas Belkur, prenosi Rojters.

WATCH: Protesters in Lyon clash with tear-gas wielding security forces in the 26th week of #YellowVest demonstrations pic.twitter.com/CnzPloMSeH

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) May 11, 2019