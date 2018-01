Američki naučnik tvrdi da Zemlji nema spasa

Porast broja razarajućih prirodnih katastrofa je na putu, jer je planeta prešla tačku bez povratka, navodi vodeći američki naučnik Gaj Mekfirson.

Profesor prirodnih resursa, ekologije i evolucionarne biologije na Univerzitetu u Arizoni, Mekfirson, kaže da će stopa klimatskih promena prevazići ljudske sposobnosti prilagođavanja, što će imati razarajuće posljedice.

“Ovo su simptomi vremena, a situacija će se pogoršati u narednih nekoliko godina”, ubijeđen je.

U narednih osam godina, kako dodaje, vjerovatno će planeta biti toplija nego ikad u protekle dvije milijarde godina.

To će dovesti i do porasta nivoa mora, jer će led sa polova nastaviti da se topi, dovodeći one koji žive u priobalnim gradovima u veliku opasnost.

Sve ovo će doprinijeti problemu snabdijevanja hranom, naročito s obzirom na to da se svjetska populacija konstantno povećava.

Mekfirson ističe da su najskoriji nepredviđeni uragani, zemljotresi i požari, koje smo vidjeli 2017. godine, primjeri ogromnih promjena u našem klimatskom sistemu.

“Ove globalne katastrofe prijete energetskim sistemima, infrastrukturi i zalihama hrane. Ušli smo u doba eksponencijalne klimatske nepogode sa tačkama bez povratka i neraskidivim krugovima koji nas guraju preko ivice, dok vlada i institucije za istraživanje klimatskih uslova odbijaju da prihvate ozbiljnost situacije”, zaključio je američki naučnik.

Ž.N.