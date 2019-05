Eruptirao vulkan Popokatapetl

Vulkan Popokatepetl u Meksiku eruptirao je danas, a očekuje se da će užareni pepeo ugroziti najmanje 20 naselja, javljaju lokalni mediji.

Prema izvještajima, erupcija se dogodila oko 8:17 časova po lokalnom vremenu, a oblak pepela se podigao na visinu od 1,5 kilometara i kreće se u pravcu opštine Puebla.

BREAKING: A volcanic explosion rocked the Popocatepetl volcano in the state of Puebla in central Mexico, ash is expected to fall on the entire surrounding area. pic.twitter.com/jXzkxgeJZh

— News_Executive (@News_Executive) May 16, 2019