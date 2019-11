Hongkong na ivici kolapsa

Hongkong se danas priprema za nove sukobe jer antivladini demonstranti već treći dan za redom planiraju da paralizuju djelove azijskog finansijskog čvora.

Zbog toga će djelovi javnog prevoza, škole i mnoga preduzeća biti zatvoreni nakon eskalacije nasilja koje se očekuje.

Policija je ispalila suzavac dok su aktivisti palili vozila, bacali benzinske bombe u policijsku stanicu i voz u podzemnoj željeznici i provalili u tržni centar, prenosi Rojters.

Novi sukobi izbili su dan nakon što je policija pucala na jednog učesnika protesta, dok je jedan čovjek posut benzinom i zapaljen, što je među najgorim nasilnim incidentima u Hongkongu u posljednjih više decenija, prenosi Glas Amerike na srpskom.

#HongKong, 12.11.19: Xmas Tree set on fire at the Festival Walk luxury mall in Kowloon Tong. #HKprotests pic.twitter.com/LAswJmcBif — Anarchists Worldwide (@AnarchistsWW) November 13, 2019

Više od hiljadu demonstranata, mnogi sa maskama, protestovalo je drugi dan zaredom u finansijskoj četvrti, a blokirani su i putevi oko nekih od najviših solitera u gradu i najskupljih nekretnina.

Nakon što su protesti završeni, policija je ispalila suzavac na demonstrante koji su odbili da se razidju, a uhapšeno je i više od deset osoba, prenosi AP.

Many Hong Kong subway and rail stations were shut Wednesday morning as protesters disrupted operations. Arguments broke out #HongKongProtests #香港 pic.twitter.com/q9ZzTyCGRC — Bloomberg TicToc (@tictoc) November 13, 2019

Mnoge podzemne i željezničke stanice zatvorene su nakon sto su demonstranti blokirali putničke brodove i napali vozove.

#HongKong protesters produce petrol bombs. The protest is organized and there must be a funding source. #HongKongProstests pic.twitter.com/Mve7bGKKVr — Liam Stone石立安 (@liamstone_19) November 13, 2019

Nastava je obustavljena na univerzitetima, a roditeljima je savjetovano da ne puštaju djecu napolje.

Policija je saopštila da su maskirani “buntonici” pocinili “ludačka” djela, da su bacali đubre i bicikle na prugu podzemne željeznice i na vozove i da su paralisali saobraćaj u bivšoj britanskoj koloniji.

Na jednom video snimku, aktivisti sa nadvožnjaka bacaju teške objekte na automobile.

“Naše društvo je gurnuto na ivicu potpunog kolapsa”, saopštio je na konferenciji za novinare visoki policijski zvaničnik Kong Ving-cung, aludirajući na dvodnevno nasilje.

Sukobi su izbili i na nekoliko drugih mjesta, kod Gradskog i Kineskog univerziteta, gdje su učesnici protesta bacali Molotovljeve koktele i cigle na policiju.

Policajci su ispalili suzavac i gumene metke na demonstrante.

Studenti u šlemovima i gas maskama podigli su i barikade oko Gradskog univerziteta, dok su aktivisti postavili cigle i Molotovljeve koktele na mostove i druge prilaze.

Demonstranti protestuju od juna zbog, kako vjeruju, miješanja Pekinga u slobode koje su građanima Hong Konga garantovane u okviru pravila “jedna zemlja, dva sistema”, uspostavljenog poslije povratka kineske uprave 1997. godine.