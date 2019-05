Maduro pozvao na jedinstvo u vojsci

Predsejdnik Venecuele Nikolas Maduro pozvao je na jedinstvo u Vojsci tako što se na državnoj televiziji pojavio okružen komandirima vojske.

Nicolas Maduro addressed soldiers in Caracas on Thursday morning, calling for military unity in Venezuela https://t.co/x7shK4XUCe

Maduro je poručio da vojska mora da bude spremna da se izbori sa “izdajnicima” i opozicijom, koja je prije dva dana, prema njegovim riječima, pokušala da izazove “krvoproliće” u Karakasu, prenosi AP.

Opozicioni lider Huan Gvaido zatražio je od vojske da odbije poslušnost Maduru, međutim, bezbjednosne snage su razbile proteste.

We continue in Military March with our officers and Patriotic soldiers of the #FANB. https://t.co/uJkKDP2vIf

— Nicolás Maduro (@maduro_en) May 2, 2019