Misteriozni objekat na japanskom nebu pokrenuo teorije: NLO, Godzila, korona

Pojava misterioznog bijelog objekta na nebu iznad Japana danas je izazvala veliku pažnju korisnika društvenih mreža, a spekulacije su se kretale od NLO-a do koronavirusa i sjevernokorejske propagande.

Na snimcima nastalim u sjeveroistočnom gradu Sendaj prikazuje se objekat koji izgleda poput balona iznad krsta.

Zvaničnici meteorološke agencije u Sendaju saopštili su da se objekat pojavio pred zoru i satima bio na nebu, dok ga nisu zaklonili oblaci.

Na društvenim mrežama odmah su pokrenute razne teorije koje uključuju NLO, ali i balone Sjeverne Koreje koji se koriste za ispuštanje letaka, prenosi Rojters.

Jedan korisnik je rekao da bi objekat mogao da širi novi koronavirus, dodajući da ima veoma loš osjećaj “kao da bi izneneda mogla da se pojavi Godzila”.

Sendai Weather Bureau in Japan says object had appeared near dawn. #FMTNews #UFO https://t.co/QqPVZWgsIl

— Free Malaysia Today (@fmtoday) June 17, 2020