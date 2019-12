Ovako izgleda kada 800.000 ljudi izađe na ulice

Hiljade ljudi izašlo je na ulice Hong-Konga kako bi obilježili pola godine protesta protiv vlasti te autonomne kineske teritorije, javlja Asošiejted pres.

Kako navodi agencija, demonstranti su, uzvikujući “Borba za slobodu” i “Budite uz Hongkong”, formirali ogromnu ljudsku zmiju kroz trgovinski centar grada.

Mnogi su držali podignutih pet prstiju, koji označavaju pet zahtjeva demonstranata, uključujući demokratske izbore.

The difference between us Indians and the people of HongKong:

We are afraid of an oppressive regime, they are not. We wait for the politicians to oppose the oppression, they don’t.

We ignore students, they support. We are cowards, they are not

