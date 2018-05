Poplava potpuno uništila američki grad

Poplava u Merilendu potpuno je uništila Elikot Siti, grad oko 20 kilometara zapadno od Baltimora, javljaju američki mediji.

Grad je u nedjelju pogodila kiša koja je donijela katastrofalnu poplavu. Rijeka Patapsko narasla je za skoro 5,5 metara u samo dva sata i dostigla rekordan nivo vode od 7,3 metra. Razorna poplava bila je slična onoj prije dvije godine, u kojoj je poginulo dvoje ljudi.

Maryland Governor Larry Hogan late Sunday night declared a state of emergency in Ellicott City after a massive rainstorm caused flash flooding that destroyed businesses and submerged cars in what he called a “once-every-1,000-years flood.” https://t.co/BzznbW7ps2 pic.twitter.com/am3pwMi1FI

— Fox News (@FoxNews) May 28, 2018