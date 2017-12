Požari divljaju, u opasnosti kuće Opre i Elen

U borbi protiv požara u Kaliforniji od opekotina i udisanja dima poginuo je jedan vatrogasac.

Osim toga, mediji ističu da vjetrovi navode požar ka ekskluzivnom naselju Montesito gdje stanuju poznate ličnosti Opra Vinfri, Elen Dedženeris i mnogi drugi.

Medicinski vještak okruga Ventura objavio je izvještaj autopsije, Kori Iversona (32), ali nije odavao detalje, prenosi AP.

Prošle nedjelje je poginula 70-godišnja žena u automobilskoj nesreći tokom evakuacije zbog požara.

Ogroman požar je spalio više od 700 domova, a prijetnja je po još 18.000, dok ga vjetrovi u kalifornijskom gradu Santa Ana usmjeravaju prema bogatoj zajednici Montesito, ostavljajući vatrogasce da rade u oblacima dima.

Požar se velikom brzinom kreće ka tom planinskom obalnom predjelu sjeverozapadno od Los Anđelesa, a portparol vatrogasne službe Džud Olivas naveo je da je “odmah iznad kuća”, prenosi AP.

Na Tviteru se oglasila i Opra Vinfri, ali nije poznato da li se ona nalazila u Montesitu.

Still praying for our little town. Winds picked up this morning creating a perfect storm of bad for firefighters. #peacebestill 🙏🏾

— Oprah Winfrey (@Oprah) December 16, 2017