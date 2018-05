Pucnjava u američkoj srednjoj školi, deset osoba poginulo

Deset osoba je poginulo, a najmanje 12 povrijeđeno u pucnjavi koja se danas dogodila u srednjoj školi u Santa Feu, u saveznoj američkoj državi Teksas. Osumnjičeni za napad je priveden, a i drugi je uhapšen, prenose tamošnji mediji.

Ovo je treći napad u američkim školama u proteklih osam dana, a 22. od početka godine.

Očevici navode da je napadač ušao u učionicu i otvorio vatru iz puške.

Povrijeđeno je 12 osoba, među kojima i jedan policajac, ali se njihov tačan broj ne zna. Većina poginulih su učenici.

Napadač je, kako se sumnja, jedan od učenika škole koju pohađa 1.400 đaka.

Svjedoci su kazali da su učenici bježali iz škole čim su čuli pucnjavu. Kako su opisali, čuo se alarm u školi.

“Naoružana osoba upala je u školui počela da puca”, rekao je jedan od svjedoka CNN-u.

On je vidio da je jedna od učenica pogođena u nogu.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država napisao je na Twitter-u da preliminarni izvještaji o pucnjavi u Teksasu ne izgledaju dobro.

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Majk Pens poručio je učenicima, njihovim porodicama i profesorima da je uz njih.

To the students, families, teachers of Santa Fe High School, all of those affected and the entire community: We are with you, you are in our prayers, and you're in the prayers of the American people. pic.twitter.com/8bhPWyK7vR

