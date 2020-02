Pucnjava u autobusu u Kaliforniji, ima ranjenih

Policija Kalifornije saopštila je da je danas u autobusu kompanije Grejhund jedan muškarac otvorio vatru i ranio nekoliko putnika.

Portparol policije u Fort Tihonu, Rič Entiz, nije mogao da potvrdi broj žrtava pucnjave niti njihovo trenutno stanje, ali AP prenosi da je čovjek koji je otvorio vatru bio takođe putnik u autobusu.

Američki mediji navode da je povrijeđeno šestoro putnika.

#BREAKING UPDATE: Six people suffer moderate to major injuries after a gunman opens fire on a Greyhound bus traveling on northbound I-5 near the Grapevine and headed to the Bay Area. https://t.co/84yV6r0nP9 pic.twitter.com/XrrPpfyRYN

