Soroš: Tramp želi da postane diktator, zabrinut sam za Evropsku uniju

Američki milijarder i lliberalni aktivista Džordž Soros zabrinut je za EU, kineski narod, ali i zbog namera predsjednika SAD Donalda Trampa.

“Ne, ovo je kriza mog života. Čak i prije udara pandemije shvatio sam da smo u revolucionarnom momentu kada je čak i ono nemoguće u normalnim vremenima postalo ne samo moguće, već vjerovatno potpuno neophodno”, rekao je dodavši da je zatim shvatio da je kovid 19 u cjelosti poremetio živote ljudi i zahtjeva veoma drugačije ponašanje.

Ocijenio je da je ugrozio pitanje opstanka naše civilizacije.

S obzirom na to da smo kroz istoriju imali više pandemija, kazao je da je nevjerovatno kako su neke zemlje bile nepripremljene za pandemiju.

“Čak i kada razvijemo vakcinu, moraćemo da je mijenjamo svake godine, zato što će se najvjerovatnije virus mijenjati. To radimo sa vakcinom gripa svake godine”, kazao je on.

Niko ne zna kako će se kapitalizam prilagođavati, smatra Soros.

“Kriza može da zbliži ljude na duće staze. Trenutno, ljude vodi strah. I strah čini da ljudi naude sebi. To je istina individua, ali i institucija, nacija, i samog čovječanstva. To što se Kina i SAD međusobno optužuju komplikuje stvari, jer bi trebalo zajedno da radimo na klimatskim promjenama i razvoju vakcine”, kazao je Soros.

Kako je dodao, činjenica je da imamo dva različita sistema vladavine, demokratski i autokratski.

“Mnogo ljudi govori da bi trebalo blisko da sarađujemo sa Kinom, ali ja nisam za to. Moramo da zaštitimo naše demokratski otvoreno društvo. Istovremeno, moramo da nađemo način za saradnju za borbu protiv klimatskih promjena i koronavirusa. To neće biti lako. Saosjećam sa kineskim narodom jer su pod dominacijom diktatora, predsjednika Si Đinpinga. Mislim da je većina obrazovanih Kineza kivna na to i da je većina javnosti ljuta na njega jer je držao kovid 19 u tajnosti sve do Kineske nove godine”, naveo je on.

Kako je rekao, kada se u suštini Si Đinping proglasi doživotnim predsjednikom, uništiio je političku budućnost veoma uske i kompetitivne elite. Ocjenjuje to kao njegovu veliku grešku.

“Si je veoma jak na neki način, ali istovremeno i veoma ranjiv.”

Na konstataciju Independenta da se ni predsjednik SAD ne ponaša veoma reprezentativno u pogledu slobodnog i otvorenog društva, Soros kaže da je to slabost za koju se nada da neće dugo trajati.

“Donald Tramp bi voleo da bude diktator. Ali ne može jer je tu Ustav SAD koji ljudi poštuju i to će ga sprečiti da preduzme određene stvari. To ne znači da neće pokušati, zato što se doslovno bori za svoj život. Takođe bih rekao da se nadam da sam položio nade u to da će Tramp uništiti sebe i da je nadmašio moja očekivanja”, rekao je Soros.

Posebno je zabrinut za opstanak EU, jer je nekompletna unija i dalje u procesu da bude napravljena i nikad dovršena i zbog toga je posebno ranjiva.

“Ranjiva je više nego SAD, ne samo zato što je nezavršena, već i zato što je zasnovana na vladavini zakona. A točkovi pravde su veoma spori, dok kovid 19 napreduje brzo”, zaključio je Soros.