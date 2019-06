Tramp: Zaustavio sam napad na Iran jer bi poginulo 150 ljudi

Predsjednik SAD Donald Tramp naveo je na Tviteru da je obustavio napad na Iran, jer je dobio informaciju da bi poginulo 150 ljudi, što, kako je naveo, “nije proporcionalno rušenju bespilotne letjelice”.

<<<Tramp naredio pa otkazao napad na Iran, avioni već bili u vazduhu<<<

Tramp je na Tviteru naveo da je “predsjednik Obama sklopio očajan i užasan dogovor sa Iranom”.

President Obama made a desperate and terrible deal with Iran – Gave them 150 Billion Dollars plus I.8 Billion Dollars in CASH! Iran was in big trouble and he bailed them out. Gave them a free path to Nuclear Weapons, and SOON. Instead of saying thank you, Iran yelled…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019